Jeg har allerede i to nylige leserinnlegg uttrykt min undring over hvorledes våre politikere har håndtert vår strømkrise. Nå kommer det info om lave grunnvannsnivåer mange steder i landet. Dette kommer på toppen av lav magasinfylling – delvis pga. eksportleveranser – og kan i verste fall resultere i strøm- og vannrasjonering. Can you believe it! Strømrasjonering i Norge? Nei, politikere. Stikk fingeren i jorden og vern om en av våre viktigste nasjonalskatter, vannet. Den situasjonen som nå har oppstått er ikke bærekraftig og må reverseres. Men, er det for sent?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.