Build around your gear, don’t gear around your build.

Det kan være mer effektivt å bygge et lag rundt ressursene du har tilgjengelig, enn å hente inn ressurser for å dekke opp behovet du har for å bygge drømmelaget.

Fotballedere har en tendens til å bygge lag rundt sin unike ledelsesfilosofi. Dette kan imidlertid bli svært ressurskrevende for organisasjonen. Et eksempel er det store antallet spillere som ofte skiftes ut ved et trenerbytte.

Stor utskifting kan også gi andre uheldige virkninger. Tre områder kan sies å være viktig for at et lag skal kunne prestere. Det er behov for fysisk og psykisk yteevne, god teknikk på enkeltperson- og makkernivå, samt samhandling innad i laget. Når et lag har stor utskifting av personer, er det ofte samhandling og system som blir fokus. Da kan det bli mindre oppmerksomhet rundt utvikling av yteevne og trening på teknikk.

Et annet poeng er at de beste lagene daglig jobber knallhardt for å bli bedre. Det kan gi alvorlige konsekvenser hvis Start ligger under gjennomsnittlig nivå på områder der det er avgjørende å prestere. Selv om de har forbedringer på enkelte områder, vil standarden som settes av de beste lagene, i praksis gjøre at Start har en relativ negativ utvikling.

Et siste moment er at det må tenkes helhetlig. Et lag består av en gruppe mennesker som er gitt noen ressurser for å løse et felles oppdrag. For å bli et godt team, kreves det imidlertid felles målforståelse, akseptert rollefordeling og gjensidig arbeidsdeling. For en klubb som Start, gjelder dette ikke bare spillerstall og trenerteam. Hele organisasjonen må dra i samme retning.

