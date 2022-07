Nyheten har skapt mye oppstyr og mange reaksjoner i visse kretser.

En kan stille spørsmål om hvem av partene som vil dra nytte av forholdet. Er det kunstsiloen som skal bidra til forvandling av Start fra å være et middels Oboslag mitt på tabellen - til å bli et av Norges ledende fotballag? Eller et det Start som skal bidra til at kunstsiloen blir mer spiselig blant mannen i gata og likeledes finne sin rette plass på kunstens arena?

Det hersker ingen tvil om at Markussen og Fuglestad begge er kreative og dyktige personer. Markussen har en fortid i Vipers og han har nok bidratt til at klubben er ledende i Norge og også blandet de beste i Europa. Fuglestad har vel også vært delaktig i en genistrek og satt fem bokstaver foran en gammel grå sementkloss av en silo og kalt det for kunstsilo. Dette har resultert i en formidabel markedsverdiøkning og millionene har strømmet inn. Ikke så rart for denne siloen var jo bare en forfallen bygning som har inneholdt for til mennesker og dyr.

For å heve Startskuta så bør Markussen ta lærdom av Fuglestad og sette fem bokstaver foran fotballklubben og kalle det for kunststart. Det kan det være muligheter for at fotballkunstnere strømmer til klubben og investormillionene ruller inn.

I en tid med krig Europa og med stigende rente, høye drivstoff/strømpriser så kan det nok bli en kamp om midler og ressurser, men i alle fall lykke til.

Til slutt kan det nok tenkes at noen vil gi meg gult kort eller til og med rødt kort for mine tanker omkring dette parforholdet.

