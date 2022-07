Først og fremst: De forbeholder seg retten til å definere for oss alle hva som er framskritt – og i det hele tatt positiv utvikling. Og der er det tydeligvis ikke rom for Søgne eller Songdalen som selvstendige kommuner. Går vi inn for noe slikt, da er vi gammeldagse og framskrittsfiendtlige. Ja, nærmest noen amish-aktige framtoninger med hest og kjerre. La oss få slippe slike hersketeknikker herfra og inn.

De har også en tendens til å trekke fram enkeltstående eksempler på tjenester som angivelig er blitt billigere under Kristiansand. En gjenganger er leie av kommunal båtplass, som visstnok er blitt kr. 1.000,- billigere pr. år. Som om alle hadde båt - og at en besparelse på kr. 1.000,- pr. år skulle kullkaste et helt sett med nedfelte grunnverdier for oss bygdefolk. Det er dessuten sluttsummen som teller, hvis vi først skal snakke om det økonomiske.

Og når det gjelder disse omkring 900 kommuneansatte som «Ja til Søgne i Kristiansand»-kreftene stadig uttrykker så stor bekymring for: De skal da ikke sies opp - de skal bare få tilbake Søgne kommune som arbeidsgiver. Og dét er da ikke noe å ligge søvnløs og engste seg for, slik det antydes at et uspesifisert antall av dem gjør.

Fra Nye Kristiansand-forkjempernes side framstilles det dessuten generelt som om vi opphørte å være egen kommune for 100 år siden, og at ingen lenger vet hvordan kommunen skal kunne gjenopprettes – og driftes videre. Det er liksom såååå komplisert. Men det er da bare drøye 2 1/2 år siden. Alle gode krefter lever og ånder fortsatt!

