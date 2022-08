Det er ikke bare lovnaden en fadder gir ved dåpen av et barn som betyr noe. Det handler vel så mye om hvordan en fadder kan ordlegge seg overfor den han er fadder til og hvordan den døpte oppfatter signalene.

Her om dagen ga fadderen min følgende melding til meg: « Husk nå på at det er under karrige forhold at sosialismen trives best». Jeg kunne ikke få en bedre påminnelse om det som egentlig er fakta i dag. Historien forteller oss at nød og armod i folket førte til at sosialismens kår var gode og sosialismen drev frem et bedre samfunn og vi fikk en bedre utjevning av muligheter for folk flest. Tidsperioden fra 1900 og fram til 60-årene forteller oss noe om dette.

Endringene fra 1960 og fram til i dag har i det vesentligste vært en fantastisk utvikling av velferd og goder for folk, men de siste 20 årene har avdekket at det er blitt større forskjeller i deler av befolkningen.

Det jeg da tenker er at fadderen min får meg inn på rett analyse av dagens situasjon. Vi har det nemlig så fantastisk godt i den store hop av befolkningen og som gjør sitt til at sosialismen ikke vinner fram. Kreftene blant folk som har skapt seg en rikdom og mellomklassen generelt bryr seg ikke så mye om akkurat disse forskjellene. Man lukker øynene og håper «at det meste går over med tiden» som mange sier. Den store hop av befolkningen er blitt så egoistiske og kravstore at nå handler det mest om hvordan man kan få «karret til seg» før andre skal få en mulighet til å rette opp i kummerlige forhold. Hvordan skal sosialismen klare seg under slike karrige forhold?

Sosialismen skapte noe godt en gang i tiden, men den skapte også noe som slett ikke passer oss og vi ser det så klart gjennom de siste årene i dagens Europa. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men min fadders signal til meg fikk meg virkelig til å tenke gjennom hva vi må være klar over og være bevisste på. En mann på 92/93 år (fadderen) er virkelig god å ha i bakhånda.

Jeg har hatt klokketro på at Sosialdemokratiet er rette veien. Det er erstatningen av sosialismen. Det handler om sosiale og økonomiske likheter av muligheter og goder. Det handler ikke om forfordeling. Vi har imidlertid så lett for å glemme historien og vi lar oss lede over i den leiren hvor guden Mammon rår. Dette kan føre til at flere og flere blir forlatt i karrig jord og når den andelen blir veldig stor, så smeller det. Det er akkurat det vi bør ha i tankene, farene med å utvikle denne kravmentaliteten. Det vil nemlig føre til en større utbredning av karrig jordsmonn som slett ikke er ønskelig for det skaper uro. Økonomisk vekst til de som har mer enn nok fra før bør ikke være den gruppen som først skal prioriteres. De klarer seg mer enn godt nok.

Ha en fortsatt god sommer.

