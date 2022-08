Dagens gjennomsnittspriser (31.07.) viser følgende variasjoner per kWt : Sør 388 øre; Øst og Vest 266 øre; Midt 3 øre; Nord 2 øre. La meg ut fra dette sitere slakter Jens Eide: «Det er så dramatisk, det er så simpelt. Det er så urettferdig at jeg finner ikke ord.»

Ja, jeg er enig med slakter Eide, og stiller samtidig det samme spørsmålet som slakteren i Lillesand: «Hvordan kan regjeringen sitte helt stille og bare se på en slik konkurranseforskjell mellom nord og sør?» La oss få ens strømpris over hele landet! Politikerne kan, når som helst, fastsette likelydende «innlandspris». Jeg stiller meg nokså undrende til påstått manglende overføringskapasitet. Hvorfor er det så vanskelig å overføre elektrisk kraft mellom Sør-Norge og Nord-Norge? Linjekapasitet? Ja vel? Etter hva jeg erfarer er det fullt mulig med strømlevering fra Ishavskraft i Tromsø til Kristiansand eller omvendt, å overføre strøm fra LOS i Kristiansand, til Tromsø. Hvordan sendes denne strømmen? Som godstransport, med SJ via Sverige?

Ut fra dagens strømstøtte subsidierer staten oss med 80% av beløp over 70 øre per kWt. Men, ut over dette sitter regjeringen stort sett musestille; de «toer de sine hender»; de sier «de følger den ekstraordinære situasjonen nøye». Ut fra søndagens nyhetssending ble det sagt at strømprisen vil være høy over en lengre periode, faktisk gjennom flere år. Statsminister Jonas Gahr Støre ytret samtidig at vi nordmenn ikke skjønner dette! Jo da, Støre, vi er ikke dumme. Vi merker at strømmen er kostbar. Men, hvorfor skal vi, spesielt da av oss som er bosatt lengst i sør, subsidiere strøm til EU / øvrige Europa? La oss få strøm til priser på linje med resten av de som er bosatt i vårt langstrakte land. Eventuell ”overskuddsstrøm” kan staten selge til EU / øvrige Europa til «eksportpris»! Det nytter lite med «politisk svada», eller en haug med vurderinger og evalueringer! Da kan politikere holde på i evig tid, uten at noe skjer. Nei, forutsatt at dere vil – eller tør: Regjeringen må handle nå! Alternativet: På tide å slakte regjeringen? Ja, unnskyld at jeg spør …

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.