Det er jo en gjenganger i disse debattene at de som vil beholde Søgne i Kristiansand ofte svartmaler ekstremt og ofte uten dekning, ofte tro og synsing hvis om atte.

For de fleste søgneboere tror jeg nok det er blitt endel dyrere etter tvangssammenslåingen. Det er jo ofte bedre økonomi i små oversiktlige kommuner.

Mange klager også over alt «rotet» i politikken og administrasjonen i gamle Søgne kommune. Jeg er ikke veldig imponert over styring/politikk i Kristiansand heller for tiden.

Synes vi må ta folkeavstemning som regjeringen krever og godta resultatet.

Innlegget er forkortet. Red.

