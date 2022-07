Istedenfor å avslå planen blankt ønsker den høyreorienterte og markedsliberalistiske EU-ledelsen i Ap å hastebehandle denne saken i Stortinget nå midt i sommerferien med høringsfrist den 8. august. Her ønsker olje- og energiminister Terje Aasland og resten av Ap-ledelsen ingen seriøs demokratisk behandling og lytte til folkemeningen. Her skal demokratiet og folkemeningen valses ned. EUs krav og interesser skal være overordnet alt.

Denne planen fra EU blir begrunnet med redusert gassimport fra Russland, men det er jo EU sin egen skyld på grunn av sanksjonene mot Russland. USA og Nato ønsket ikke å legge to pinner i kors for å imøtekomme Russlands sikkerhetsbekymringer og forhindre krigen.

I 2008 skrev nåværende CIA-sjef William Burns, som da var Moskva-ambassadør, et memorandum til utenriksminister Condoleeza Rice der han advarte i sterke ordelag mot presset for å få Ukraina inn i Nato. Det var en lysende rød strek for ikke bare Putin, men hele den russiske politiske eliten, og som ville føre til krig. Burns har langt ifra vært den eneste som har advart mot konsekvensene av dette presset for å få Ukraina inn i Nato.

Denne energiplanen bør avslås blankt. Løsningen er at EU opphever de urettmessige sanksjonene mot Russland. Da vil igjen gassleveransene fra Russland øke.

