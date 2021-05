Kjære alle kjente og ukjente.

Kan dere hjelpe meg å dele dette,- så det når helsemyndigheter, - og gjerne helt til Erna Solberg og Bent Høie. Jeg har noe på hjertet som de godt kan få høre....

Hva er lojalitet???

I flere år har jeg sett på meg selv som lojal i forhold til min arbeidsgiver,- og da snakker jeg ikke bare om lojalitet overfor mine nærmeste ledere på kvinneklinikken i Kristiansand ,- da snakker jeg om lojalitet mot ledelsen på selve sykehuset, lederne i helse sør-øst,- ja faktisk lojalitet mot de som leder helsevesenet i landet vårt!

Jeg har i flere år vært med på å kamuflere hvor ille lokalitetene på kvinneklinikken i Kristiansand er, i lojalitet mot de som lenge har lovet oss nye lokaler.

Jeg har lukket dører så de fødende ikke skal se bøttene som samler opp vann som drypper fra taket.

Jeg har mange ganger latet som om det vannet som kommer flytende utover gulvet på fødestua når det dusjes eller benyttes badekar, er like overraskende for meg som for de fødende ( selv om jeg har opplevd det utallige ganger før).

Jeg har holdt ekstra hardt i benholderne på fødesengene våre, slik at fødekvinner ikke skal merke at de er løse og kan ramle fra hverandre...

Jeg har aldri fortalt høyt at jeg er redd for å skli i lekkasjevannet som drypper fra taket, når jeg haster ut med en nyfødt som trenger akutt hjelp (jeg har bare holdt godt på barnet og vernet det som det er mitt eget...)

Jeg har ikke klaget over å måtte løpe i oppoverbakke med tunge senger med pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp på operasjonsavdelingen på grunn av livstruende blødning eller akutt behov for keisersnitt..

Jeg har latt som jeg er overrasket over hvor varmt det kan bli på fødestuene og barselrommene når ventilasjonen ikke virker..

Overrasket er jeg jammen også hver gang det ikke kommer varmtvann i krana...

Jeg har vært så lojal, jeg! Jeg har ikke fortalt om alt jeg kamuflerer og dekker over,- fordi jeg ønsker at fødekvinner skal få en god fødselsopplevelse hos oss i Kristiansand!!

Jeg har tenkt at jeg gjør en god jobb om jeg ikke sier noe om dette til så mange,- jeg har tenkt at det ikke er hensiktsmessig å fortelle så mange at bygget jeg jobber i er blitt klassifisert som KONDEMNERBART!!

Hvorfor har jeg ikke sagt noe om dette til alle dere som ikke daglig jobber sammen med meg og vet om dette??

Fordi vi hadde blitt lovet nytt bygg!!!

Men nå er denne lovnaden brått blitt revet bort!! Vi får likevel ikke nytt bygg!! Vi må vente 15-20 år til????

Hva er det da å være lojal??? Skal jeg og mine kollegaer bare godta dette, og fortsette å kamuflere og dekke over alt dette som overhode ikke er vårt ansvar??

Nei, nå bruker jeg min jordmorstemme til å rope høyt at min lojalitet ikke lenger rettes mot de som ikke skjønner at nok er nok!! Jeg roper på vegne av kvinner og barn i Agder, og på vegne av meg selv og mine kollegaer!!

Jeg inviterer herved Bent Høie og Erna Solberg med meg på en jordmorvakt i sommer!!

Dere skal få lov å være med å løpe oppoverbakker mens hjertet deres hamrer, hente varmtvann fra nabostua, tømme lekkasjebøtter, holde benholdere så de ikke faller fra hverandre, haste med nyfødte i armene over lekkasjeglatte gulv. Dere skal få kjenne svetten sile på tropevarme fødestuer helt uten ventilasjon, og høre kvinnene på de andre fødestuene jamre og skrike gjennom åpne vinduer,- i symfoni med den fødekvinner du selv prøver å roe ned...

Dere skal få hjelpe meg med alt dette, helst uten at fødekvinnen merker noe.

Og til slutt skal dere få sende hjem den nybakte far, mens dere kjører hans slitne fødekvinne og deres førstefødte inn på barsel,- inn på et trangt rom de skal dele med et par andre fødekvinner.

Og kjære Erna og Bent,- husk at alt dette må gjøres på en måte så den nybakte familien opplever at de har hatt sin livs største opplevelse ,- helst i positiv forstand!!

Og før dere går hjem etter nattevakt, Erna og Bent,- er det mulig jeg sender dere en tur ned på poliklinikken i etasjen under fødeavdelingen,- så kan dere kjenne hvordan det lukter når kloakk lekker fritt i veggene.... med mindre noen av mine kollegaer prøver å dekke over det problemet med å dele ut neseklyper...

Velkommen på vakt, Erna og Bent,- jeg skal være lojal mot dere hele vakta gjennom,- det er jeg ALLTID mot de jeg jobber SAMMEN med!!!

Så er jeg spent på om lojaliteten min er gjengjeldt !! Hjelper dere oss ut av vårt kondemnerbare bygg og inn i nytt bygg ???

Les Fædrelandsvennens saker om forholdene på Kvinneklinikken og barneavdelingen: