Industrielle helseillusjoner

Ifølge Fædrelandsvennen 2/5 er ikke økonomidirektør Per Qvarnstrøm ved Sørlandet Sykehus fornøyd med et overskudd på 40 millioner kroner etter avskrivninger. Han ønsker minst 100 millioner for å dekke nødvendige investeringer.