Er det mulig, Albert?

Jeg bare noterer meg at en representant fra partiet som har stått for det største sløseriet med offentlige midler, kommer med kritikk mot kommunale prioriteringer, herunder stadige henvisninger til kulturskolen og kunstsilo. Jeg vil anslå at om Demokratene hadde sløyfet et par interpellasjoner, eller kanskje en lovlighetskontroll tuftet på Sørlandsnyhetenes løgner, så hadde det nok vært penger i kassa til ny brygge i Ny-Hellesund. De stadige viderverdigheter fra partifører Kleppe og hans propagandasjef koster samfunnet store summer. Det er på tide med selvransakelse.

