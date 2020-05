Dobbelt svar om dobbelmoral er ikke dobbelt så godt

Jeg må nesten si at jeg føler meg beæret over at Tore Heidenreich og Vidar Kleppe har satt av lite tid til å koordinere tilsvar til mitt innlegg, men har satt av desto mer tid til å skrive.

Jacob Haugmoen Handegard fylkestingsrepresentant for Agder Venstre

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn