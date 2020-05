Samarbeid i koronaens tid

DPS Østre Agder har ansvaret for den psykiske helsetjenesten for voksne over 18 år i 15 av Agder sine 25 kommuner. I koronatider har vi opplevd en krevende, men spennende tid i samarbeidet med de kommunen vi har i vårt opptaksområde.

Joyce Pigao Leder DPS Østre Agder Klinikk for psykisk helse – rus og avhengighetsbehandling (KPH)

