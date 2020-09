Ønsker Birkenes å være en næringsvennlig kommune?

Foto: NTB Scanpix

Vi er opptatt av å sikre gode rammer for næringslivet i kommunen. Dette gjelder både for mange hundre eksisterende arbeidsplasser, og for nye næringsaktører som ønsker å etablere seg i kommunen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn