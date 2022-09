Den omsettes for beløp som ikke har noen sammenheng med produksjonskostnaden. For mange blir dette kritisk, særlig fordi ansvarshavende politikere famler i blinde.

Det er da spørsmålet dukker opp om hvilken krise som er mest alvorlig, kraftprisen eller statsministerens manglende handlekraft. Vi kunne ha vært utsatt for langt alvorligere krise, og hva da? Ville vente og se, eller utrede, være svaret om menneskeliv eller landområder stod på spill?

For statsministeren er forholdet til EU/EØS avgjørende for hans handlingsmønster, ikke hensynet til «folk flest». Ikke så underlig. Han fikk sin politiske læretid som koffertbærer under Gro Harlem Brundtland blant annet under planleggingen av EØS-avtalen. En avtale som ifølge Støre og flere med han hevdes å ha «tjent oss godt». Samme mantra brukes om markedskreftenes spill med vannkraften vår.

Men, fatt mot, noe er på gang. Innen EU er sterke krefter i bevegelse med tanke på politisk styring av kraftprisen. Skal EØS- og kabeltilhengerne bli mer katolske enn paven?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.