Jeg er helt sjokka over at våre politikere kan utsette oss som bor i Norge for den økonomiske belastningene når strømmen blir så dyr.

Jeg har i august måned kanskje vært i leiligheten min i fire netter til sammen og kanskje innom sju dager i noen timer, da jeg dessverre er blitt alvorlig syk og er hos min mor. Nå begynner jeg å kjenne på angsten for at jeg må sitte hjemme og fryse denne vinteren også. At jeg ikke kan velge å ta en god varm dusj når jeg får frysninger på fingre og tær pga. cellegiftbehandlingen og når kaldt vann på fingre gjør at det stikker som nåler i fingertuppene eller beina mine.

Dette begynner å bli helseskadelig for mange grupper i samfunnet. Jeg har denne regningen (se foto) uten nettleie og moms og alle avgifter for en 46 kvadrat leilighet der to led-lys står på døgnet rundt, og kjøleskapet. Jeg har kanskje vasket to oppvaskmaskiner og fire hurtigvasker i vaskemaskinen.

Dette er ran av innbyggerne, og nå burde regjeringen komme med makspris og mer hjelp til alle som lider.

De rike trenger faktisk ikke hjelp med strømregningen. Overfør de pengene til alle med sykdommer som gjør dem avhengig av å ha det varmt hjemme. Revmatikere og andre som virkelig sliter nå både med høyere utgifter til helse, mat, bensin osv.

Og dere som tror det ikke koster å bli syk i Norge. Dere tar feil. Tegn privat helseforsikring dere som har råd. Da kommer dere først i helsekøen, får dekket immunterapi-behandling hvis det kan hjelpe mm. Har du ikke privat helseforsikring, er du heldig om du får den beste behandlingen som finnes i rike Norge.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.