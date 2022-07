Jeg har alltid tenkt at vi er heldige som bor i Norge med gratis helsehjelp til alle, men det var før jeg ble syk og måtte inn til Oslo for utredning og behandling.

Da fant jeg ut at mye innen min helse ikke var helt gratis likevel. For å ta et eksempel måtte jeg til Ullevål i Oslo hvor jeg skulle bo på pasienthotellet i 3 døgn. Jeg måtte da legge ut 1100 kr døgnet, 1300 kr for dobbeltrom hvis jeg måtte ha med meg pårørende. Jeg kan søke Helfo om refusjon, men får bare ca halvparten igjen. Og om du har fritak på egenandelskortet gjelder ikke dette på pasienthotellet. Reise må du også legge ut for selv. Det tar nesten en måned å få refundert kronene fra Helfo.

Jeg skjønner jo nå at mange minstepensjonister og uføre sliter med sånne ekstrautgifter og kanskje må takke nei.

Hvordan kan politikere vedta at det skal koste så mye å få behandling i Oslo?

Hvis en blir innlagt på selve sykehuset koster det jo ikke noe for pasienten. Alvorlige syke som har lite penger burde jo ikke blitt utsatt for denne ekstra belastningen med å måtte låne penger eller sette andre regninger på vent for å kunne få helsehjelp som lokale sykehus ikke kan gi. Politikere på storting og i regjering burde virkelig skamme seg som har bestemt dette.

Håper noen politikere gjør noe med dette, for vi som er syke bør jo ikke bekymre oss for disse utgiftene. Dette burde det vært skrevet ut en rekvisisjon der alt er dekket fra helse-Norge. Staten burde sørge for at syke får den behandlingen de trenger uten stor ekstra utgifter.

Ikke alle har buffere på kontoen sin, spesielt ikke i disse dager da alt er blitt dyrere.

