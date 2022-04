I forbindelse med at fylkespolitikerne har gått inn for å tilrettelegge for de flinkeste elevene, sier Lill May Vestly (De Kristne) bl.a.: «Kanskje sitter den neste Einstein i et klasserom på Sørlandet akkurat nå?»

Vel, en slik tilrettelegging hadde neppe gavnet den unge Einstein mye. Han drev dank i et år, hadde reist hjem til foreldrene i Italia etter å ha sluttet på skolen i Tyskland, der han ikke lenger taklet de harde kravene på gymnaset. Han fulgte forelesninger på universitetet i Pavi, sånn rent for moro skyld. «Det er slik man for alvor gjør vitenskapsmann av seg,» skriver Carlo Rovelli. Bare så det er nevnt.

