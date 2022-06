Ja, sammenslåingen var tuftet på økonomi og ønske om mer midler fra staten til den nye storkommunen. Midler Sørlandet tidligere har kunnet se langt etter, med sine små kommuner og sitt overvektige byråkrati.

Ønsket om reversering er også i stor grad tuftet på økonomi, og da især det sinnet som oppstod da borgere av gamle Søgne fikk litt høyere eiendomsskatt, etter en litt klumsete og grov takseringsprosess som ofte overvurderte verdien av eiendommene. Det er den eneste faktoren som mobiliserte folk, de fikk noen umiddelbare utgifter, og populistene som forsøker å forlenge sine politiske karrierer fikk plutselig vann på mølla. De kunne nemlig trekke støtte gjennom misnøyen med et høyere skattenivå.

Bjørsvik har også helt rett i at jeg bekymrer meg om nettopp økonomien i dette, fordi jeg klarer å se at Søgne med litt over 11.000 innbyggere kommer til å slite ekstremt mye som selvstendig kommune. Årsaken til dette er flere faktorer; gjeldsforpliktelser på flere hundre millioner i form av nytt sykehjem på Tangvall, ny ungdomsskole, utvidelse av Nygård skole, nye tilrettelagte boliger ved Tønnessen-krysset, ny barnehage på Havåsen, nytt renseanlegg i Høllen, ny kirkegård på Lunde, utbedringer av infrastruktur og vei, og mye mere til. Bunnlinjen på dette regnestykket, nå som kommunekassa er tømt, er at det er folket i Søgne som må betale for alt dette gjennom eiendomsskatt og økte kommunale avgifter. At Søgne før sammenslåing hadde god økonomi, kan nok diskuteres ganske grundig; det var nemlig et ekstremt etterslep på vedlikehold, infrastruktur, kapasiteten i skoler og barnehager var for dårlig, osv. Dette er jo nettopp derfor man vedtok de ovennevnte prosjektene like før sammenslåingen.

Så har du fagmiljøene som har brukt enorme ressurser på å sikre et tilstrekkelig tjenestetilbud i den nye storkommunen, der man nå vil rasere velfungerende ordninger og frarøve folk all form for forutsigbarhet. Det blir vel ganske naivt å tro at Kristiansand kommune vil fortsette interkommunalt samarbeid med Søgne, og det ligger an til å bli noe som ligner på Brexit, eller da Søgxit. Vi har absolutt ingen garanti for at staten kommer til å hjelpe Søgne noe utover skilsmissen, og det vil ende med at Sørlandet igjen får mindre innflytelse sentralt, og en av de kommunene som får aller minst innflytelse blir lille Søgne.

Min frykt er at en reversering vil skape en kommune der folket blir flådd for å sikre at tjenestene skal være i nærheten av akseptable, og kommunen må selge ut sine eiendeler. De eneste som kommer til å tjene noe på reverseringen er rike folk som vil utvikle eiendom i 100-metersbeltet og i strandsonen, og som vil sikre seg kommunal eiendom på billigsalg.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.