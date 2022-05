Arbeiderpartiet er partiet som ser nødvendigheten av vindmøller på land. Det er overraskende at mange partier som anser seg som grønne velger bort Norges beste sjanse for å få gang i det grønne skiftet.

Ikke en gang store parker med solvarmeanlegg blir diskutert.

Det er håpløst at vi står i en særdeles vanskelig energikrise, og der skjer ingenting for å få gang i det grønne skiftet. Man skulle tro at veldig dyr el, bensin og olje skulle få smarte politikere til å handle. Visst blir der gjort symptombehandling med statlig elstøtte og mulig kutt i statlige avgifter på olje og bensin, men problemet med nok grønn energi blir skubbet under teppet.

Det virker som at de selvutnevnte grønne partier er redde for å komme i konflikt med «jordfolket», som nekter noen forandring i det norske landskapet. Vi er alle opptatt av å ha flott og deilig natur i Norge, og der er enorm plass til store solvarmeanlegg og store vindmølleparker. Historier om fugledød gjør disse partier ekstra nervøse, selv om katter er en mye større skurk. I Danmark står katter for 98 prosent av drap på fugler og vindmøller 2 prosent, hvis man legger sammen tallene for disse.

Der er masser av leserinnlegg som beklager de høye energipriser, som naturligvis gir høyere framstillingspriser, hvilket virker urettferdig for de fattige i samfunnet. Man sutrer og beklager seg, men bør man ikke fokusere på løsninger?

Forskere snakker om sirkeløkonomi. Man bør bruke ordet gjenbruksøkonomi, som betyr det samme. Man snakker om grønt demokrati, som dessverre har lite med det grønne skifte å gjøre. Fokus bør være på hvordan vi får grønn energi nok til eksempelvis elbiler, batterifabrikk og hydrogen. Man bør få en nasjonal handlingsplan. Havvindmøller vil ha en forventet framstillingspris i 2030 på 50 øre pr. kilowattime, som er dobbelt så dyrt som vindmøller på land. Problemet er at bygging av havvindmøller først tar seg opp etter 2030, og da er det for sent med billig strøm til industrien, som har bruk for billig strøm nå.

Hvis man håper at store finansselskaper vil investere i grønn teknologi, blir man skuffet. Olje, gass og kull gir veldig gode avkastning å investere i både nå og i fremtiden.

Hvis vi får en tørr sommer, da står vi med skjegget i postkassen. Da kan vi sutre over de ekstra høye energiregninger. Vi kan naturligvis også velge å gjøre noe aktivt som Ap, som vil investere i vindmøller på land og vann.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.