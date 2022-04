Nå som det er hele tre interessenter til plassen som ordførerkandidat i Kristiansand Høyre, er det spennende også for andre å følge med i det som skjer, og ikke minst spennende å kunne lese om hvilke visjoner disse kandidatene har for byens fremtid.

Foto: Kjartan Bjelland

Bernander har holdt seg merkelig taus så langt, Gitmark har gitt klart uttrykk for sine tanker, mens Hægeland i grunnen ikke har kommet med noen tanker med substans. Det savner jeg fra henne, som nåværende gruppeleder, at hun ikke gir uttrykk for konkrete oppfatninger for eksempel med tanke på hvem Høyre vil samarbeide med etter valget.

Gitmark ønsker en bred front på ikke-sosialistisk side, hvor alle partier blir inkludert, og det ser i alle fall undertegnede som positivt. Når Hægeland ikke har sluppet ut noe om hva hun mener om fremtidige samarbeidsforhold, kan man fristes til å tro at hun ser mer mot Arbeiderpartiet og det gode munnhell «Sør som før».

Det hadde vært interessant, både for Høyres velgere og for de partier som etter hvert skal måtte vurdere om de ønsker å samarbeide med Høyre, om vi hadde fått en nærmere redegjørelse for Hægelands tanker i denne forbindelse, gjerne her i Fædrelandsvennen.

Jeg har også registrert at Kristiansand Høyres «mer enn 400 medlemmer» er blitt bedt om å mene noe om ordførerkandidat. Det gjorde meg nysgjerrig: Har Kristiansand Høyre virkelig ikke mer enn 400 medlemmer?

