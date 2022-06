Hvorfor plukker hundeeiere opp dritten etter egen hund for så å kaste hundeposen i veikanten?

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Foto: Anne Smith Lorentz

Vi har vært hundeeiere i ca 20 år nå, og vi ser det som en selvfølge å plukke opp dritten etter egen hund, og så kaste hundeposen med dritt i egen søppeldunk, eller riktig egnet dunk.

Når vi går tur på stier i skogen, og hunden driter i skogen, eller ved siden av stien, så lar jeg driten ligge. Driter hunden på stien, så vipper jeg dritten inn i skogen med en pinne, og så blir dette til jord om en stund.

Jeg tenker ofte at enkelte hundeeiere må være tilbakestående, når de plukker opp hundedritten for så å kaste posen i veikanten, eller i kanten av stien langt inne i skogen, dette har irritert og forundret meg i 20 år. (Enkelte legger hundeposen veikanten for å ta den med hjem på returen, men de fleste er veldig glemske).

Jeg har trolig plukket 200 hundeposer fulle av dritt gjennom årene, og har lagt dette ut på Facebook mange ganger, og mener at dette hjelper, og problemet med hundeposer er minimalt nå i forhold til tidligere.

Så min oppfordring er stå på, og terp på dette drittproblemet, det hjelper.

