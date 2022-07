Ja, dette selv om Norges største vannmagasiner ligger her i sør. Eksempelvis så fikk britene mandag den 27. juni kjøpe norsk strøm til halv pris av hva vi på Sørlandet måtte betale. Jeg kan heller ikke med min aller beste vilje forstå at regjeringen Støre fortsetter og godtar billig-eksporten av rein norsk vannkraft til Europa – når vannstanden i norske magasiner er historisk lav.

Galskapen i kraftmarkedet som utenlandskablene medfører, er at nordmenn og sørlendinger spesielt må betale milliardregningen for denne gale og etter min mening helt «hodeløse» politikken for at Norge skal være Europas grønne batteri. Nå må da endelig Stortinget og regjeringen Støre kunne sette det norske folket først – ved å fjerne monsterpriser på strøm, diesel og bensin.

