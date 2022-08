De siste årene har sentrale politikere gått inn for å overføre kraft fra fastlandet, og bygge ut vindmøller til havs for å elektrifisere installasjonene. Dette for at CO2-utslippene skal gå ned, og at det skal være med på å nå klimamålet med 50-55 prosent reduksjon av CO2 innen 2030. Helt klart et fullstendig urealistisk mål.

Norge har store problemer med å skaffe nok strøm til landbasert virksomhet, spesielt i sørvestlige deler av landet. Vindmøller til havs kan kanskje avhjelpe litt nedgang i CO2-utslipp, men dette blir marginalt og knapt nok målbart globalt. Det Norge kan gjøre på kort sikt er å intensivere utbygging av solcelleenergi, og subsidiere vanlige folks investeringer i varmepumper. For min del kjøpte jeg varmepumpe i februar, og etter dette har strømforbruket gått ned med ca 30-35 prosent. Investeringen kostet 20.000 kr og med de strømprisene vi kommer til å få fremover er varmepumpen inntjent i løpet av 2 år. Dette er også bra for miljøet.

