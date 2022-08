Jeg kan dermed berolige Svein-Harald Mosvold Knutsen og Jørgen Pettersen fra Pensjonistpartiet som i et innlegg i Fædrelandsvennen forsøkte å spinne et Høyre-Arbeiderparti-samarbeid. I motsetning til de to sentrale politikerne fra Pensjonistpartiet er ikke vi interessert i å gi venstresiden makt, og ønsker derfor et borgerlig flertall i Kristiansand.

Et borgerlig flertall vil være det alternativet som gir mest makt over egen hverdag til enkeltmennesker og den enkelte familie. Det vil være det beste utgangspunktet for at Kristiansand skal være en ja-kommune, og for at det skal være mulig å bo og jobbe i hele kommunen. Det er i tillegg kun et flertall på høyresiden som aktivt vil redusere kommunale skatter og avgifter. Dette er politikk som står i klar kontrast til det Arbeiderpartiet og venstresiden ønsker.

Jeg er derimot også helt klar på at det kaoset som har preget Kristiansand de siste fire årene ikke er denne kommunen verdig. Derfor kan jeg ikke kategorisk utelukke et samarbeid med Arbeiderpartiet om situasjonen i bystyret ikke endrer seg etter valget. Gitt en situasjon der fløypartier som Rødt, SV og Demokratene kan få stor innflytelse, må styringspartier som Høyre og Arbeiderpartiet ta ansvar. Det er dog aller siste utvei, og et svært usannsynlig alternativ. Heldigvis.

Et samarbeid mellom Høyre og Arbeiderpartiet er ikke noe vi ønsker. Vi går ikke til valg på det, og det vil mest sannsynlig aldri være et aktuelt scenario. Og dersom et slikt nødsamarbeid hadde blitt tvunget frem av valgresultatet, ville det uansett vært mindre omfattende enn det samarbeidet Mosvold-Knutsen og Jørgen Pettersen selv inngikk i denne perioden med nettopp Arbeiderpartiet, samt fløypartiene Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

Mitt utgangspunkt for politikken vil alltid være å sette innbyggerne først, og jobbe for trygg, forutsigbar styring av kommunen. Skal vi få til det vi ønsker så gjør vi det best med et bredt og solid borgerlig flertall. Den invitasjonen står fra Høyre sin side, og vi vil arbeide aktivt for at høyresiden skal styre etter valget. Men skal vi lykkes minner jeg om tidligere statsminister og Høyre-leder Jan P. Syse sine kloke ord om samarbeid – Om vi ikke henger sammen, blir vi hengt hver for oss.

