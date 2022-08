Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Vi var der og spiste på Lund for en liten tid tilbake. To bestilte biff og en bestilte biffsnadder. Vi kan si at Skrubbsulten som vanlig leverer veldig god mat. Lokalene er koselige og intime med hyggelig betjening.

Etter min vurdering så bør de få topp karakter. Spør heller de som sitter på restaurantene og få en vurdering fra de.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.