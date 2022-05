Såfremt jeg får flertall på nominasjonsmøtet vårt i november.

Vi må fortsette å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vår infrastruktur, og utvikle et veinett som ivaretar trafikksikkerhet, trygge skoleveier og legger til rette for nye arbeidsplasser og næringsliv.

Agder må bruke mer ressurser på å skape flere og nye arbeidsplasser, og inkludere flere i arbeidslivet. Vi må kutte på offentlige og kostbare miljø- og klimatiltak som ikke bidrar til annet enn å forhindre, fordyre eller ødelegge for en positiv utvikling i Agder. Jeg vil også ta en klar linje i miljødebatten, med å arbeide for at alle sider blir belyst, det kan ikke fortsette slik som nå, der den ene siden har monopol på sannheten, og andre som stiller kritiske spørsmål til FNs klimapanel og Parisavtalen og blir feid under teppet. FNs klimapanel hyler og skriker med jevne mellomrom, men de siste årene så er det stadig flere som ikke fester lit til det de sier. Det mener jeg er informasjon som må komme bedre frem i den den offentlige debatten, men også i våre politiske prioriteringer. Symbolske miljøtiltak som ikke har effekt, må skrotes og vi må ikke hindre utvikling og etablering av arbeidsplasser til fordel for kostbare og unødvendige miljøkrav.

Sosial ulikhet bekjempes med å ha et variert arbeidsmarked, attraktive arbeidsplasser, arbeidsmarkedstiltak som inkluderer flere i arbeidslivet, og tett oppfølgning av de som mister jobb eller sliter på skolen.

En politikk som hindrer, forsinker eller motarbeider etableringen av arbeidsplasser bidrar til mindre verdiskapning, færre arbeidsplasser og sosial ulikhet.

FrP er et kulturparti, og vi skal fortsette å prioritere tiltak som styrker vår identitet, skaper patriotisme og nasjonalfølelse. Vi skal fortsette å løfte idrett, frivillighet og folkehelse, og bruke mer midler på det enn symbolske klimatiltak.

Norge er et kristent land, og vi må sikre at vår kulturarv videreføres.

Ambisjoner for fylkestingsvalget i 2023 er å få økt innflytelse, borgerlig flertall og fortsette samarbeidet med ikke-sosialistisk side. Jeg gir alt, så håper jeg at medlemmene i Agder FrP vil ha meg med videre, og dere som bor i Agder vil være med å forandre landsdelen enda litt mer i riktig retning ved å stemme FrP.

