Både sentralt og lokalt har det vært helt stille. De tidligere flammende innlegg om forskjellsnorge har blitt erstattet med taushet. Dette i den tro at folk vil glemme/ akseptere det som skjer dersom de som er ansvarlige bare sitter helt stille. Dette har vært en strategi de delvis har lykkes med. Media (dessverre) skriver mindre og mindre om de svake grupper som sliter voldsomt. Vi vet hvilken kraft media har og det er derfor betenkelig at de og synes å resignere og akseptere at sånn er det bare.

Så har vi fått en liten endring i strategi. Det er nok å lese hva stortingsrepresentant Kari Henriksen skriver i avisen. Vi skylder på de som hadde makten før oss og så ramser vi opp hva vi har gjort.

Det kan godt være at Henriksen har rett i mye av det hun skriver. Men samtidig hopper hun bukk over det som er dagens problem. Nemlig det poeng at mange folks økonomi er i ferd med å knekke pga. økte priser. Og ikke kom med rentespøkelset som dras frem hver gang vi snakker om grep regjeringen kan gjøre. Setter man ned avgifter og moms slik at folks kjøpekraft blir som den var før prisene gikk i taket, så vil jo dette føre til at folks kjøpekraft blir slik den var før økningen. Og da var det ingen som sa at den kjøpekraften ville føre til at renten økte!

Tenk om vi engang kunne få politikere som istedenfor å rakke ned på hva som har vært gjort kunne bruke sin energi på de grupper som ofte er for svake til å kjempe sin egen kamp, og derfor alltid kommer bakerst i køen. Penger finnes jo tydeligvis. Var det 10 milliarder oppgjøret i landbruksoppgjøret kostet?

