For få dager siden så kom det «snikende» inn en tilleggssak til formannskapets møte som skal avholdes allerede 25. mai. Det er ikke en hvilken som helst sak, faktisk en av de større som vi behandler. Det går på Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3. Det går på økte bompenger, betydelig økt antall bommer, bompenger som ikke skal betale vei men en rekke andre tiltak, prioriterte prosjekter til mangfoldige milliarder som noen kaller overdådige, det går på prosesser, det går på offentlig pengebruk som noen kaller heller «ukritisk» m.m.

Saken er også berammet i bystyret allerede 8. juni, og skal altså «presses» gjennom nå før sommeren, så her gjelder det å følge med.

PP Kristiansand er helt imot pakken slik den foreligger. Sammen med flere andre partier stemte vi selvsagt mot dette da saken var til behandling i desember 2021. Nå legges det opp til at prosessen skal gå et steg videre, og den skal trolig «snikes» videre allerede før sommeren. Det er tross alt kommet nye opplysninger fra departementet etter at Kristiansand har kommet «langt» med sine «forhandlinger». Nå har vi politikere fått hele to siders oppdatering fra administrasjonen, samt et betydelig to siders brev fra departementet.

Kommunedirektøren mener Samferdselsdepartementet har kommet Kristiansandsregionen i møte på viktige punkter – vi i PP spør hvilke viktige punkter ser vi imøtekommet? Viktige avklaringer, sies det. Ja, det er så absolutt viktige, for saken blir overhodet ikke bedre av denne grunn. Av utsendt informasjonen fremkommer bla følgende;

*For samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, kan det legges til grunn en egenandel på 15 prosent for nye tiltak på kommunal og fylkeskommunal vei. 15 prosent? Om prosjektene koster for eksempel 8 milliarder så skal kommune og fylke da dekke 1.200.000 millioner. Hvor skal dette tas fra? Høyere skatter? Reduserte tjenester innenfor helse, oppvekst? På toppen av dette så kommer selvsagt en ekstrem bompengebelastning, og dette for prosjekter som svært mange av oss ser som overdådige, ikke prekære og til dels unødvendige

*Når det gjelder statens bidrag i en byvekstavtale er departementets brev uklart. Man har med andre ord ikke anelse om hva man får tilbake fra staten.

*Samferdselsdepartementet sier videre at i lys av den økonomiske situasjonen og den siste tids signaler fra Samferdselsdepartementet må ambisjonsnivået i samferdselssektoren vurderes nærmere. Dette kan da heller ikke være et spesielt positivt, og ihvertfall ikke avklarende signal fra departementet.

At noen ser slike svar som avklarende er for oss i PP ikke forståelig i det hele tatt. Etter vår mening så er dette det stikk motsatte – saken blir enda mer utydelig, og er så absolutt ikke grunnlag for å gå videre når foreløpige tilbakemeldinger er så vage.

Dette må skrotes og arbeid begynne fra scratch.

Av brevet fra departementet fremkommer riktignok en viktig og tydelig avklaring. Departementet sier, og faktisk understreker, at belønningsordningen ikke bortfaller selv om det ikke inngås byvekstavtale. Dette «tar livet» av viktig argument som flere benyttet under debatten i desember 2021, og som ikke lengre kan brukes fra de partiene som virkelig kjemper for flere bommer, høyere bomsatser, unødvendige prosjekter og ukritisk offentlig pengebruk.

Hva gjør Høyre nå? Skal de fortsatt stemme sammen med sosialistpartiene Ap, MDG, SV og Venstre i denne saken? Mener også Høyre at viktige og gode avklaringer nå er gitt?

Vi i PP spør oss også, hvor er Fvn? Har de tenkt å la denne saken passere uten kommentarer og uten innspill?

PP mener pakken er verre enn tidligere, dette må skrotes og arbeid begynne fra scratch. Vi står fortsatt på det vi har sagt tidligere, og våre standpunkt er helt klart forsterket etter disse såkalte avklaringene. PP er tydelige og sier nei til Byvekstavtale slik situasjonen er nå og vi ber staten komme tilbake med et vesentlig bedre tilbud, samt at porteføljen helt klart må ses nærmere på.