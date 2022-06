Terje Ø. Pettersen skriver at Søgne lagde sine egne budsjetter før sammenslåingen og at ikke nye Kristiansand hadde noen innvirkning på budsjettet.

Det er forsåvidt riktig at vi lagde våre egne budsjetter, men det er ikke helt riktig at det var uten påvirkning fra nye Kristiansand. Nå satt ikke Pettersen i kommunestyret i Søgne og har sannsynligvis ikke lest gjennom Søgnes økonomiplan for 2019-2022 og årsbudsjett for 2019, jeg både satt i kommunestyret og leste planen.

Jeg leste også rådmannens merknader til økonomiplan og budsjett før det ble vedtatt og han skrev helt tydelig og klart at fokuset skulle være på å legge til rette for situasjonen som skulle skje 1.1.2020, altså kommunesammenslåing. Han sa at fellesnemda for nye Kristiansand la føringer om at budsjettene i de tre kommunene skulle utarbeides med samme forutsetninger.

Tilslutt i rådmannens merknader står det at det budsjetteres med minus som en direkte konsekvens av sammenslåingen og at vi skulle prøve å legge til rette for å redusere omstillingskostnadene ved denne. Så utifra de opplysningene kommunestyret i Søgne hadde, reduserte vi budsjettene betydelig, fordi vi skulle harmonere budsjettene med Kristiansand og for at ikke det skulle bli en enda større og plutselig redusering når vi ble en storkommune.

Søgne kommunes økonomiplan ligger forøvrig på Kristiansand kommunes hjemmeside, så alle som måtte ha interesse av å lese hva vi faktisk fikk forelagt av rådmannen kan lese det i sin helhet der.

