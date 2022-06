Det er bra at det har blitt mye mer åpenhet om at folk har forskjellige seksuelle legninger. Naturen har lagt til rette for at ikke alle mennesker er hetero. Ca.7 prosent av befolkningen i Norge er visstnok skeive i en eller annen variant. Men nå har oppmerksomheten rundt de skeive tatt fullstendig overhånd. NRK-kanalene har hatt timesvis med programmer om de skeive. Er folk flest så veldig interessert i dette? Tvilsomt, denne voldsomme markeringen av det å være skeiv, kan vise seg å få motsatt effekt. Det kan slå tilbake på dem selv. Skytingen i Oslo har vist dette på en skremmende måte. Hvilken seksuell legning folk har bør være en privatsak.

Innlegget er forkortet. Red.

