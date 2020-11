Arbeidsplassar i Birkenes kommune

Foto: torbjørn witzøe

Deler av næringslivet i Birkenes kommune gjekk ut med et opprop i Fædrelandsvennen 9. november for å støtte utsett frist for Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk. Det er RWE, eit av Europas største brunkolselskap med 20.000 tilsette som har konsesjon til å bygge ut. Vind er viktig for grønvaskinga av brunkol.

