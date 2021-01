Dette blir vanskelig i borettslag

Vi har 4 store grå dunker som tømmes hver uke, og de blir fulle hver uke, ser ikke hvordan vi skal få plass til å måtte ha dobbelt så mange grå her, pga plassmangel, har per i dag 3 blå, 6 grønne, 4 grå og 1 brun, dette er store dunker. Det tar mye plass, dette. Folk kunne absolutt bli bedre til å sortere, men dette er vanskelig i borettslag. Noen gjør det, men flere kunne absolutt blitt bedre. Så jeg håper for all del at det ikke blir innført tømming av grå dunker kun hver 14. dag, for dette går ikke, for vi som styrer søppel for mange boenheter iallfall, og vi er 60 boenheter.

