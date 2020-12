KrF tror på frivilligheten

Foto: Kjartan Bjelland

Arbeiderpartiets Kari Henriksen kritiserer Kjell Ingolf Ropstad for de store tildelingene til frivillige organisasjoner i neste års budsjett og beskylder ham for å være på avlatsferd for å dekke over budsjettets dårlige profil.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn