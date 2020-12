Mobiltelefonbruk i bil

Leser i media at boten er endret ved bruk av mobiltelefon i bil. Dette er i seg selv viktig å ta tak i. Så en liten sammenligning med hensyn til dagens «digitale»biler. Her er skjermene blitt så store at de nærmer seg en 32 tommers tv!

Her kan du finne alt av informasjon om bilen, pluss annet tilbehør som apper, tv, Facebook etc..... Mener dette er et stort faremoment til å ta bort konsentrasjonen på bilkjøringen, og hva som skjer på veien.

Hva tenker politi/statens vegvesen/trygg trafikk om dette?

