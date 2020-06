Hvem lefler med nazismen?

Sturmgeist, eller Cornelius Jakhellns utstilling «Angel of Death», hadde sin finissage 21. juni.

For meg sa Jakhellns utstilling noe om både min barndom preget av frykt for rasister og nazister og om å være mørkhudet i et samfunn som ikke ønsket deg der, skriver innsenderen. Foto: Kjetil Reite

Melissa Lesamana

Utstillingen har vakt så harme at den ble anmeldt for hatefulle ytringer. Det har vært krig bak tastaturer i sosiale medier, og flere av oss som har forsvart Jakhelln, har fått merkelapper som knytter oss til nazismen.

Vi ser alle kunst på forskjellig måte. Heldigvis. Hvis ikke kunne man inngått samarbeid med IKEA og Skeidar og fylt gallerier og museer med trankvile sebraer og Golden Gate Bridge i alle nyanser.

For meg sa Jakhellns utstilling noe om både min barndom preget av frykt for rasister og nazister og om å være mørkhudet i et samfunn som ikke ønsket deg der. Hvor du måtte bevise din tilhørighet. Om mobbing og utenforskap. Mot febrilsk å sette fingrene mellom en låst port inn i fellesskapet i håp om å presse den opp slik at man kunne åle seg innenfor.

Midt i «Black Lives Matter»-demonstrasjonene ser man også bedre at strukturell rasisme også tas på med letthet. Endelig er det noen som forstår at dette ikke er individuelle hendelser, men et mønster. Det er andrerangs personer i den vestlige verden, og de med mørk hudfarge alene er med på å definere dette.

Jakhellns utstilling sa noe om det også.

Den sa noe om Trump som gladelig tar imot støtte fra Ku Klux Klan sin leder midt i en valgkamp. Om en rasistisk leder som ikke skyr noen midler for å få det som han vil. Som diskriminerer, undertrykker og vil skape et langt mer polarisert samfunn.

Utstillingen sa noe om sensur og ytringsfrihet. At grensen for å ytre seg henger nøye sammen med et demokrati som fungerer.

Dersom vi ikke samlet gjør noe for å gå i rette med rasisme, for å bedre et polarisert debattklima og stoppe fake news, bereder vi grunnen radig og grundig for at historien kan lett gjenta seg.

Den sa noe om en historisk fortid som faktisk er så nærliggende at flere overlevende fra krigen fremdeles kan berette for oss hvor bestialsk det var.

Den sa noe om hvor farlig det er med historieløshet. Ikke minst en forherligelse av fortiden.

Den sa også noe om terrorisme, og høyrekestremismen som ikke synes å bli tatt på alvor i Norge. Nynazister fikk marsjere gjennom Markens, med politiet som høy beskytter.

Den sa noe om at da Behring Breivik massakrerte ungdommer på Utøya, ble han «en som det hadde rabla for», en syk person, ikke at han faktisk hørte til et stadig større meningsfellesskap. Han var unntaket, og Manshaus det samme.

Dette stemmer ikke. Disse kreftene lever i beste velgående, og bør aldri bagatelliseres.

Jakhellen forteller i utstillingen om at nettopp han leflet med destruktive krefter. Hans utenforskap ble på mange måter forsterket i Paris, og også i Berlin hvor han begynte å få sympati for fremmedfiendtlige holdninger hvorav relasjon til nazismen var iboende.

Heldigvis tok han et oppgjør med dette etter 22. juli. Utstillingen handler om alle disse ulike aspektene og epokene i Cornelius sitt liv, hvor det individuelle og snevre, kan overføres til større kontekster. Dersom vi ikke samlet gjør noe for å gå i rette med rasisme, for å bedre et polarisert debattklima og stoppe fake news, bereder vi grunnen radig og grundig for at historien kan lett gjenta seg.

Alle faresignaler er der. Jøder blir hetset og truet mer enn på mange år. Muslimer mistenkes nesten på automatikk for terrorisme.

Man kan være uenige eller enige om Jakhelln klarer å formidle alle disse aspektene. Jeg tolket det dithen, men det er mulig jeg er alene om det?

Det som synes å være fellesnevner både for ihuga motstandere, samt støttespillerne – er at man ikke leker med nazismen. Man kaster ikke om seg med uttalelser og symboler av dette kaliber.

Derfor er det en voldsom diskrepanse i ordskiftet rundt utstillingen. Dersom kritikken er at Jakhelln ikke kan ta i bruk nazisme som referanse, er det da veien å gå å kalle dem som støttet hans utstilling for nazister? Man skulle tro det var altfor alvorlig til å kaste rundt på meningsmotstandere.