Fædrelandsvennen brukte to hele sider på dragbingo og to hele sider på Prideparaden på lørdag 27.8.

Her var det ikke en eneste kritisk kommentar. Hva slags journalistikk er dette?

Lar man seg blende av slagord som frihet, mangfold og kjærlighet? Bak Skeive Sørlandsdager står organisasjonen FRI. De forkynner et budskap om seksualitet i fri flyt, der ingenting er bedre, mer bærekraftig eller mer barnevennlig enn noe annet. Hetero, homo, bi, poly, trans, pan, sadomasochisme, tallrike kjønnsidentiteter osv. blir helt og fullt sidestilt. Alt er like bra. Forskjellen på norm og unntak er opphevet. Denne ideologien skal nå pådyttes barn like fra barnehagen av.

Man behøver ikke være profet for å kunne forutsi at dette på sikt kan føre til store problemer både psykisk og samfunnsmessig. Hvorfor ikke lære litt av historien? I 1934 utga en britisk forsker, J.D. Unwin, en stor bok med tittelen Sex and Culture.

Unwin hadde undersøkt 86 forskjellige sivilisasjoner opp gjennom historien. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami – altså én kvinne gift med én mann – og den «ekspanderende energi» i sivilisasjonen. Med andre ord: Seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor i samfunnets fremgang.

Etter revolusjonen i Russland i 1917 var fri sex og en utvanning av ekteskapet en del av det nye samfunnet. Men de måtte stramme inn, for konsekvensene var destruktive.

Samtidig med Pridedagene var det en stor konferanse i Filadelfia, Vennesla. Cirka 800 mennesker var samlet i seks timer søndag 28.8. for å få belyst den tiden vi lever i, av meget dyktige foredragsholdere. Hovedtaleren var den tidligere finske statsråd Päivi Räsänen. Hun, som var minister for politiet i Finland, er blitt politianmeldt for blant annet å ha sitert fra Paulus’ brev til romerne om homofil atferd. Tingretten frikjente henne, men aktoratet anket til lagmannsretten. Hvor er ytringsfriheten? Er vi på vei mot totalitære tilstander her i landet også?

Hvorfor var ikke dette interessant stoff for Fædrelandsvennen? Det er en tydelig skeiv dekning av det som skjer i landsdelen vår. Forbedringspotensialet er stort.

