Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Med litt vilje så skulle alt gå lett, men politikerne har dessverre ikke det som skal til. Det er jo lett å feile når man kan hoppe i pengebingen som vokser utrolig fort. Men her er løsningen.

Hver forbruker av strøm har en måler som blir avlest automatisk hver periode om hvor mange kWt som er brukt i den perioden. Så la oss si at vi blir enige om en snittpris på de siste 10 år, som vil være på ca. 35 øre pr. kwt, da skulle alle være fornøyd. Det er jo tross alt innbyggerne av dette land som eier vannet som produserer denne energi.

Strømkablene som går til Tyskland, England og andre land har også målere som leser hvor mye strøm landene mottar hver for seg. Så hvis landene som mottar denne strøm, vil betale kr 10.00 pr. kWt, så la dem få lov til det.

Vennligst, ikke bland det norske folk inn i den prisen de andre vil betale, vi som eiere har fordeler der. Det burde alle forstå, greit?

(En annen ting, betaler disse utlendingene nettleie ? For oss nordmenn er jo nettleien like dyr som strømmen, mer eller mindre. Galskap etter min mening, men det er et annet problem som også bør tas opp.)

Har statsminister Solberg og statsminister Støre gjort avtaler om noe annet, bør de stå til rette for det.

Har Solberg og Støre kanskje andre svin på skauen ?

Det ble nemlig nevnt på TV-debatten forleden at et helt vannreservat (vassdrag) og strømmen som kan bli produsert av samme, var solgt til Tyskland for en periode på 10 år (?).

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.