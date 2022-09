Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

På onsdag kunne vi lese Knut Myglands reaksjon på avisens manglende dekning av Protestfestivalens arrangementer. Han etterlyste også at avisen fremsnakker andre arrangører enn Vipers, Start og Palmesus.

Oddvar Søvik skrev for noen uker siden om det han mener er en skeiv dekning av det som skjer i landsdelen. Han viste til Fædrelandsvennens fyldige dekning av dragbingo og prideparade, mens dekning av en konferanse i Filadelfia Vennesla med 800 deltakere ikke ble verdiget et besøk eller ei setning, ingen ting i avisen.

Den amerikansk-israelske forfatteren Yossi Halevi holdt nettopp et foredrag i Oddernes Menighetshus om sin bokutgivelse («Brev til min palestinske nabo»). 95 personer møtte frem, ingen av dem var journalist i Fædrelandsvennen.

I avisens nedslagsfelt bor det sikkert mange sports- og bilinteresserte lesere. Men det bor også mange som har kristentro og Israel som interesse. Det gjenspeiles i mange leserinnlegg, og i mange annonser for foreninger og lag. Men det gjenspeiles ikke i avisens dekning av kulturlivet. Det er et faktum at mange abonnenter har sagt opp avisen i protest mot den profil som kjøres.

Det er tydelig at avisens ledelse og ansatte ikke mestrer, eller ikke ønsker å lage en god lokalavis, som gjenspeiler bredden av det som foregår på kultur- og foreningslivet i landsdelen vår. Det store spørsmål til avisens styre og eier er: Er det dette produktet dere ønsker at vi lesere skal få, eller skal Fædrelandsvennen være en lokalavis, med lokalstoff som er forankret i den lokale folkesjela?

