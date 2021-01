Demokratene krever bompengestopp i hele Norge for å bremse Covid-19



For Demokratene har, og er, det å fjerne bommene i hele Norge en meget viktig sak. Det er også en av flere viktige grunner til at vi etter stortingsvalget i 2021 vil på Stortinget for å stoppe «bompenge-galskapen» som dessverre råder i regjeringen og blant bompenge-elskerne på Løvebakken. Vi innser imidlertid at våre politiske motstandere nødig gir slipp på bompenger. Det er derfor ikke enkelt å vinne forståelse i Stortinget for at bommene bør fjernes.

Men vi lever i spesielle tider. Covid-19 (korona) representerer fremdeles en alvorlig trussel i mange land. Det er viktig å hindre at mange smittes før befolkningen er vaksinert. Samtidig viser det seg at risikoen for å bli smittet er mye høyere for de som reiser kollektivt.

Vi erkjenner at Stortinget setter stor pris på bompengene. Men sett i lys av krisen vil vi be om at Stortinget umiddelbart samles for å beslutte at innkrevingen av bompenger i hele Norge innstilles i 2021. Dette vil føre til at de som er redde for å bli smittet, kan ta bilen. Da reduseres også tettheten i trikker, busser og tog slik at risikoen for å bli smittet reduseres både for de som går over til å kjøre bil, og for de som fortsetter å kjøre kollektivt.

