Bom fra Demokratene, igjen



Nå tar altså Vidar Kleppe til orde for at man skal kutte ut bompengene på grunn av covid-19. På sviktende logisk grunnlag, argumenterer han at folk da vil «ha råd til å ta bilen».

At Kleppe ønsker å unngå spredning av covid-19 er helt fantastisk, og det kan jeg stille meg bak. Dog er det nok et bedre tiltak, om man ønsker å unngå trengsel på kollektivtransport, å sette inn flere ruter. Så mitt forslag blir at bompengene bør bestå, og man bør se om det er mulig å bruke midlene man får inn til å bedre kollektivtilbudet.

Bekjempelsen av covid-19 er en dugnad der vi er bedre tjent med tiltak som er fremtidsrettede, altså at vi bruker de utfordringene vi har med viruset til å jobbe mot et grønt skifte. Å utradere bussbransjen, med alle de følgene det vil få, er den reneste galskap. Kleppes forslag vil skape enda større forskjeller blant nordmenn, og ramme de som har minst, som da på sikt vil få et enda dårligere busstilbud.

