Bro under Otra

Leser i Fædrelandsvennen tirsdag 15. desember at nord for Sødal skal store ting skje, det er planlagt «bro under Otra». Vel det skjer så uendelig mange artige og spennende byggesaker i vår kjære by, at en ny bro med beliggenhet «under Otra» var vel bare å forvente. Vennlig hilsen en ivrig medfølger av infrastrukturen i vår kjære by Kristiansand, byen med broer under vann og elver. Trafikken SKAL fram, og av og til «litt tilbake».

Jan Harald Spilling

