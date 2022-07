Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Agder Energi er en av deltakerne i Morrow Batteries. Med de enorme mengder med strøm som Morrow vil kreve, vil det for å bli bedriftsøkonomisk lønnsomt kreve store mengder av den billigste kraften, nemlig vannkraft. Den nest billigste kraften vil bli fra vindmøller på land, men det vil det bli meget sterk motstand mot. Den dyreste strømmen er fra vindkraft til havs, men her bør man minst ha 10 års forskning på de negative konsekvensene for livet i havet, fiskeriene og fuglelivet og forurensningen fra mikroplasten som blir slitt av vingene på vindmøllene. En slik seriøs fremgangsmåte vil neppe investorer, NVE og OED akseptere.

Det eneste reelle bedriftsøkonomiske alternativet for Morrow er derfor vannkraft fra våre magasiner. Når så Agder Energi i tillegg kjører ned magasinene og eksporterer alt det remmer og tøy kan holde av strøm til EU, vil det bli lite av den billigste produserte strømmen til mindre og mellomstore bedrifter samt forbrukerne. Prisene for strøm til forbrukerne vil derfor bli skyhøye.

Det er derfor særdeles tvilsomt om Morrow Batteries med den totalt uansvarlige energipolitikken som nå føres av regjeringen, vil bli noe samfunnsøkonomisk lønnsomt og nyttig prosjekt for mindre og mellomstore bedrifter samt forbrukerne.

Morrow Batteries eller ikke, tror jeg ikke Gunnar Homme bør bli overrasket om prisen vil bli kr 5 pr. kWh til vinteren. Da vil vel 10 øre fra eller til for fjernvarme spille liten rolle. Man blir jo flådd uansett.

