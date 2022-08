Den engasjerte forsamlingen ga tydelig beskjed til selskapets to representanter at lakseindustri i skjærgården i Søgne er sterkt uønsket. Næringen vil påføre de kystnære sjøområdene omfattende problemer der miljøbelastningen allerede er alarmerende. To representanter fra Norges Jeger- og Fiskerforbund var også invitert til møtet. De ga en godt dokumentert framstilling av de miljøproblemene næringen må ta ansvar for og som med all sannsynlighet vil hjemsøke Sørlandet om selskapet får erobre skjærgården i Søgne.

Styret i landskapsvernområdet for Oksøy – Ryvingen har sagt et tydelig nei til alle de tre anleggene som Mowi vil ha i verneområdet fordi anleggene er klart i strid med vernet. Allikevel krever selskapet å få starte denne industrivirksomheten i den alle innerste skjærgården i Søgne i verneområdet ved Herøya i ett av landets viktigste og mest brukte friluftsområder og med flere tusen fastboende som tilstøtende, nære naboer.

Det er imidlertid Kristiansand kommune som nå ved behandling av kommuneplanens arealdel avgjør om lakseindustrien skal få tilgang til skjærgården vår. Fristen for innspill til kommuneplanen var i april i fjor, der Mowi sendte inn sine ønsker om tre anlegg i verneområdet, søknader som styret fattet et klart nei-vedtak om i august i fjor. Det vil selvfølgelig være helt uaktuelt for kommunen å legge de samme områdene inn i forslaget til kommunens arealplan.

Hvorfor har ikke selskapet anstendighet nok til å respektere et beskyttet naturområde vedtatt av Kongen i statsråd i 2005?

Men Mowi med storaksjonær John Fredriksen tar ikke et nei for et nei og presser på med nye arealinnspill til kommuneplanarbeidet for deres anlegg minst et halvt år etter fristen gikk ut. Mowis fremgangsmåte utfordrer derfor likhetsprinsippet som er en bærebjelke i offentlig forvaltning. Om kommunen skulle åpne for nye innspill til kommuneplanen lenge etter at fristen er gått ut, må det være svært gode grunner for det, og det må i så fall gjelde for oss alle. Selvfølgelig må Mowis nye innspill til arealdelen bare legges bort.

Det er i det hele tatt provoserende at Mowi velger et verneområde for sine laksefabrikker, noe selskapet også gjør andre steder, som på Vega til tross for at Vegaøyene til og med er under ekstra beskyttelse på Unescos verdensarvliste.

Selskapets anlegg er uønsket i skjærgården vår på grunn av de miljøproblemene lakseindustrien fører med seg. Men i tillegg utfordrer selskapet verneinteressene og bidrar på den måten på til å angripe det lovfestede naturvernet i Norge. Hvorfor har ikke selskapet anstendighet nok til å respektere et beskyttet naturområde vedtatt av Kongen i statsråd i 2005? Det er gode grunner til å bli provosert over Mowis framferd.

