Gartnerløkka-prosjektet har forårsaket at de aller fleste parkeringsplassene som har vært tilgjengelige for besøkende til kirkegården, nå er fjernet eller stengt.

De 6 plassene på høyre side er nå merket med: «Privat parkering for Bane Nor», ledsaget av et parkering forbudt-skilt. Foto: Per Anders Olsen

På venstre side av inngangen er det også 6 plasser som nå er blitt reservert barnehagen. Hvorfor trenger barnehagen plutselig disse plassene? Foto: Per Anders Olsen

For parkeringen langs Setesdalsveien gjenstår det kun 10-15 parkometerplasser som er åpne for alle.

Kanskje 1/3 av de opprinnelige plassene.

Om det er ledig plass her når man skal på kirkegården, er det kun mulig for dem som har førligheten i orden og ikke er redde for å krysse Setesdalsveien, dersom det er en ledig parkeringsplass. Om man har et gravsted i den vestre delen av kirkegården som vender opp mot jernbanen, er det et langt stykke å gå. Det er mange med dårlig førlighet som besøker kirkegården, noe enhver kan forstå.

Derfor har det vært kjærkomment med de parkeringsplassene som ligger på baksiden av kirkegården, innenfor bryggeriet. Disse ble for kort tid siden redusert vesentlig i antall, grunnet lagringsplass for Gartnerløkka-prosjektet. Det gjenstår nå 10-12 plasser av disse, vendt inn mot kirkegården. 6 plasser på hver side av inngangen til denne. De 6 plassene på høyre side er nå merket med: «Privat parkering for Bane Nor», ledsaget av et parkering forbudt-skilt.

Hvorfor Bane Nor trenger parkeringsplasser her er uvisst.

På venstre side av inngangen er det også 6 plasser som nå er blitt reservert barnehagen.

Hvorfor trenger barnehagen plutselig disse plassene?

Resultatet er at besøkende til kirkegården har mistet alle parkeringsmuligheter på denne siden og må benytte seg av parkeringsplassene langs Setesdalsveien, om det tilfeldigvis er noen ledige. Jeg har møtt flere eldre og skrøpelige mennesker som er helt fortvilet over situasjonen.

Jeg var i kontakt med ansatte i parkvesenet som stilte seg uforstående til situasjonen.

De hadde ved flere anledninger måttet åpne kirkegården for å løse parkeringsproblemet.

Som et absolutt minimum bør de reserverte parkeringsplassene for barnehagen og Bane Nor umiddelbart bli tilgjengelige for besøkende til kirkegården.

