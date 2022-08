Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Mange av oljeinstallasjonene på sokkelen skal elektrifiseres. Dette har allerede blitt påbegynt.

Mange sentrale politikere ser for seg at ved å satse på vindmøller til havs, vil dette være med på å redusere Co2-utslippene. Litt reduksjon kan det nok bli, men globalt vil det knapt bli målbart. I Nordsjøen er det flere dager med moderat enn med sterk vind. Derfor er vindmøller til havs et usikkert prosjekt. Dessuten vil det koste mange milliarder med denne utbyggingen. Skattebetalerne vil få regningen, antagelig med enda høyere strømpriser. En del av havvindenergien vil sikkert også bli eksportert til Europa.

Norge har gitt fra seg styringsretten til strømprisene. Dette skjedde i 1990 med den nye energiloven. Arvesølvet ble solgt, og nå ser vi resultatet. Aldri har kraftprosentene og staten tjent så mye penger som nå. Forbrukerne sitter igjen med svarteper!

Solcellepaneler er nå på god vei inn i markedet. For en enebolig vil det koste 150 til 200.000 å installere et slikt anlegg. Enova gir inntil 50.000 i støtte. Staten burde gi enda mer støtte til private, borettslag og industrien. På Sør- og Østlandet vil det være ekstra lønnsomt med solcellepanel, da det her er flest soltimer i året. Samtidig har vi landets desidert høyeste strømpriser. Hvis denne utviklingen fortsetter vil investeringen av solcellepaneler vil være inntjent kanskje i løpet av 8-10 år.

Nå må regjeringen begynne å handle i stedet for å vurdere og ta situasjonen på største alvor.

