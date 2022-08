Einar Øgrey Brandsdal mener etter et besøk i USA at skoleuniformer bidrar til å redusere det som omtales som klasseforskjeller.

Senere har John MacLeod uttrykt uenighet om at skoleuniformer i vesentlig grad reduserer dette i praksis.

Jeg er helt enig med MacLeod i at skoleuniformer kan dempe et press fra misunnelige medelever når det gjelder hvilke plagg man tar på seg før skoletiden. I dagens samfunn vil det imidlertid alltid finnes forskjeller blant folk, og at noen er mer velstående enn andre.

Det er nok ofte riktig at klærne til skoleelever så vel som til ungdom og voksne viser forskjeller, og at man dermed kan få noen til å «briefe» for at andre skal tro at de tilsynelatende har god råd og kanskje mer velstående, at de viser de dyrere klærne, gjerne merkevarer enn mange andre har.

Slik er det er utallige eksempler på i også andre henseende.

Eksempelvis hvem som har de dyreste mobiltelefonene, bor i de mer eksklusive boligene, kanskje også i byens «beste» strøk, hvem som kjører rundt i dyrere biler som bare andre bilinteresserte kan drømme om, hvem som har hytte på fjellet eller i skjærgården, hvem som reiser på kostbare ferieturer og bor på de dyreste hotellene, hvem som kjøper de mer eksklusive matvarer osv. osv.

Dette er forskjeller vi alltid, bokstavelig talt alltid må akseptere er tilfelle i et demokratisk land og velferdssamfunn som Norge er. Misunnelse vil ofte forekomme, men det er kort og godt noe vi alle må leve med i hverdagen. Vi må bare innse at vi alle er forskjellige, også når det gjelder økonomi, enten vi liker det eller ikke.

