Hvis det er sånn at det egentlig er regjeringen som står bak utsettelsen på bygging av E39 mot Stavanger, er det helt surrealistisk. Nye Veier har jo sagt at veien skal bygges, men at kostnadene har blitt så høye at de var nødt til å se på om videre utbygging kan gjøres billigere.

Jeg mener i alle fall at de må få bygget veien ut av Mandal. Det blir jo helt tullete å kjøre firefelts fra Kristiansand, for så å måtte kjøre igjennom Mandal på gammel vei og fortsette med firefelts igjennom Lyngdal.

