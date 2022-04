I debatten rundt kundeturene til Sparebanken Sør har det blitt fokusert på den skjeve kjønnsfordelingen, og det er viktig. Men like viktig er det å merke seg hvilken gruppe av bankens kunder som er utvalgt.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er altså personer fra næringslivet, og hovedsakelig menn. Jeg har ikke tilgang til bankens kunderegister, men jeg vil anta at flertallet er «vanlige folk» (i henhold til Aps definisjon), det vil si lønnsmottakere som har sin lønnskonto og sine lån, som betaler punktlig, som sjelden krangler på renten og stort sett er en umælende flokk.

Jeg tilhører denne tallmessig store gruppen som representerer bankens grunnfjell og som ikke forventer å bli invitert på tur verken til Svalbard eller andre eksotiske steder med eller uten egenandel. Personlig har jeg vært kunde i 34 år og har ikke fått annen oppmerksomhet fra banken enn månedlige kontooversikter inntil denne tjenesten ble digitalisert.

Jeg registrerer selvsagt at turprogrammet omfattet faglige foredrag som sikkert varte minst 2 timer. Dessuten resulterte turen i at tre firma fant felles interesse i å bygge Barbu Brygge i Arendal. Flott! Hvordan skulle de ellers kommet på noe så epokegjørende?

Et annet aspekt som kanskje bør tas i betraktning etter hvert, er klimapåvirkningen av denne type aktivitet. Ville en oppnådd samme nytteverdi både for banken og deltakerne om sammenkomsten ble lagt til for eksempel Fevik, eller ville det resultert i minimal oppslutning?

