Vedkommende skole jeg viste til synes driftet på en solid måte. God økonomistyring. Avvik i forhold til budsjett over seneste tre år, svært positivt. Altså penger til overs. Det har samtidig vært et mål å bygge buffer til uforutsette hendelser. Det gode resultatet har gjort det mulig å handle nye undervisningsmøbler til småskolen. Det synes vektlagt nøyaktighet i budsjettarbeidet. Til sist fremkommer behov for bemanningskutt i forhold til ny fordelingsmodell (fra høsten 2014). Denne nedbemanningen ble så iverksatt siste skoleåret før sammenslåingen. Det står skrevet: Vi hadde flere lærere enn normen tilsier. Noe reduksjon på barne- og ungdomsarbeidersiden.

Utdrag fra årsmelding 2019.

